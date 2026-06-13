Натовски генерал със смразяващи думи за Путин

Постигането на траен мир в Украйна ще бъде изключително трудно, докато Владимир Путин управлява Русия. Това заяви в интервю за „Укринформ“ бившият командващ на Обединеното оперативно командване на Канада, генерал-лейтенант Кристофър Коутс.

„Смъртта на Путин е първото необходимо условие за мир. За съжаление, много ми е трудно да си представя траен мир, докато Путин остава на власт. За още по-фундаментална основа на такъв мир смятам единствено военната победа на Украйна“, каза той.

Според генерала териториалните отстъпки, за които настоява руското ръководство, няма да доведат до край на войната, а в най-добрия случай ще я поставят на пауза. Коутс е убеден, че Путин няма да се откаже от своите „имперски амбиции“ и ще използва това време, за да възстанови въоръжените си сили за ново нападение.

Генералът обясни настоящите провали и неспособността за постигане на поставените цели в Украйна с факта, че Русия „води нелегитимна война“.

„Това може да звучи абстрактно, но от стратегическа гледна точка има огромно значение. Русия не воюва за собственото си оцеляване. Тя сама избра тази война и изразходва колосални ресурси, срещу това получава доста скромни резултати“, поясни Коутс.

По неговите думи за Путин става все по-трудно да мобилизира руснаците с помощта на пропагандата, тъй като „система, изградена върху лъжа, в крайна сметка започва да се руши отвътре“ особено когато се натрупват човешки и икономически загуби.

„Именно затова ударите на Украйна по руската петролна инфраструктура имат стратегическо значение. Те принуждават Русия да разпръсква ресурси, намаляват приходите ѝ и напомнят на руснаците, че войната си има цена“, отбеляза генералът, пише Блиц.

От гледна точка на Коутс, Украйна постепенно поема инициативата и на фронта. В същото време той подчерта, че балансът все още остава много крехък. Според генерала Украйна е получила „технологично и морално предимство“, но все още не е достигнала такова оперативно положение, което би направило тези промени необратими.

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