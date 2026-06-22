Личен враг на Путин почина внезапно

"Личен враг" на Владимир Путин, който пръв разкри връзката на руския президент с олимпийската гимнастичка Алина Кабаева, почина внезапно, пише британската медия "Метро".

69-годишният Григорий Нехорошев беше главен редактор на руски вестник, който през 2008 г. съобщи, че Путин планира да се разведе със съпругата си Людмила и да се ожени за Кабаева.

Нехорошев почина в латвийската столица Рига, където беше живял в изгнание като политически емигрант в продължение на 11 години.

Според негови близки той е издъхнал в дома си, след като е ял гъби, които е намерил в двора на къщата си.

Въпреки че е бил познавач на гъбите, последните набрани от него се оказали отровни, пише британската медия. За смъртта му съобщават и латвийските медии.

Приятели на Нехорошев го описват като "доста нервен", докато е бил в Рига, заради евентуална атака от убийци, работещи за Путин.

Друга известна руска журналистка, живееща в Латвия, Божена Ринска, нарече загубата му "неразбираема".

Игорс Ватолин, който видял Нехорошев малко преди смъртта му, заяви, че журналистът не е бил "нито стар, нито болен човек, а пълен с идеи и планове".

"Нехорошев беше първият, който разкри името на съпругата на Путин, шампионката по художествена гимнастика Алина Кабаева. Путин очевидно не му прости това", коментира Ватолин.

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