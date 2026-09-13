Личен враг на Путин почина внезапно
Той е бил в добро здраве и пълен с идеи
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Той е бил в добро здраве и пълен с идеи
Какво е голямото му обещание
Може ли да е звездата, която ни дава живот
Какво пише популярно издание в страната
Как се подготвя специално за целта
Той не може да избяга от божественото правосъдие, каза президентът
С мотива, че още не сме в края на пътя
Какво каза на народа ни Генадий Гудков
Заподозря съюзниците, че искат да сменят властта в страната
Свързан е и с неговото влияние
Мрежата закипя в нейна подкрепа
Какво каза Тодор Тагарев по този въпрос
Кризата в световната икономика няма как да не засегне Турция, призна президентът
Бившият премиер с ключово изавление
Така смята Калоян Методиев
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Това твърди ръководителят на катедрата по хигиена на МУ проф. Емил Водениаров
"Никога да не приемам за вярно нищо, за което не знам с очевидност, че то е такова. Т.е. да избягвам старателно прибързаността и предубедеността и д...
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