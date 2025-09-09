Обявиха Станка Златева за враг на Кремъл!

Руски скандал бе изфабрикуван по отношение на президента на БФ по борба и голям български спортист.

Златен медал, триумф по целия свят, българското знаме на подиума – и изведнъж скандал заради няколко думи на руски език. Историята на Магомед Рамазанов е ярък пример за това как политиката задушава таланта, пише Андрей Губин в материала си за "Советский спорт" за драмите с дагестанеца, пише Блиц

"Всичко започна с триумф, който трябваше да бъде гордостта на България. Натурализираният борец Магомед Рамазанов спечели злато на олимпийските игри в Париж в категория до 86 кг. Здравенякът победи американеца Аарън Брукс на полуфиналите и иранеца Хасан Яздани на финала.

През април 2025 г. Рамазанов отново се окичи със злато за България - на европейското първенство, потвърждавайки статута си на първокласен борец.

След това даде няколко интервюта на руски, тъй като владееше слабо български. От Българската федерация по борба го обвиниха в нарушаване на етичните правила, които на практика забраняваха използването на руски език в националния отбор.

"Постигна успехи, спечели медали, но ние сме в България. На какъв език трябва да говорим? Очевидно е. Искаме той да говори български, поне нещо основно", обясни председателят на българската борба Станка Златева, която въведе правилото.

Всъщност тази забрана е пълна глупост! За Рамазанов и други натурализирани спортисти е все едно да им забраните да дишат. Магомед неведнъж е казвал, че се чувства по-свободен в България, но ето парадокса: в „свободна“ страна той е наказан за родния си език", пише Андрей Губин и добавя:

"Ще се бори ли Рамазанов за друга държава?

Федерацията не се ограничи само с това - имаше радикални промени в състава на националния отбор. Треньорският щаб беше уволнен, включително Сослан Фарниев, Валентин Ангелов и Мирослав Гочев. Освен това беше взето решение за подмладяване на отбора и състав без натурализирани състезатели.

Казано по-просто, България реши просто да се отърве от Магомед Рамазанов и украинеца Семен Новиков, които донесоха на страната първите ѝ олимпийски златни медали по борба от 24 години насам.

„Ако искам да говоря украински, руски, английски, ще го направя. Ако вие решите вместо мен как трябва да общувам с родителите си, тогава това не е федерация по борба, а нещо друго“, обясни Новиков.

32-годишният Магомед Рамазанов ще пропусне световното първенство в Загреб поради контузия на рамото. Той се оперира, а възстановяването му ще продължи още няколко месеца.

Опитният борец има желание да остане в България и да помогне за развитието на спорта, но перспективите са неясни. Може би ще смени гражданството си и ще се състезава за друга държава. Основното е, че духът му не е сломен, а това дава надежда за най-доброто", завършва материалът на "Советский спорт".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com