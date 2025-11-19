Враг на Лапорта се закани сериозно за Барселона

Легендата Лионел Меси може да се завърне в клуба в близко бъдеще. Поне това е желанието на кандидата за президент на каталунците Виктор Фонт.

Както е известно, наскоро самият аржентинец призна, че изпитва носталгия по времето в "блаугранас" и не изключи възможността да се завърне в клуба на сърцето си под някаква форма.

"Трябва да приветстваме Лионел Меси възможно най-скоро и да направим всичко възможно, за да гарантираме, че той ще получи ролята, която каза, че иска. Всички фенове на Барса биха искали да го видят да играе. Изграждането на негова статуя не е достатъчно.

Всичко зависи от него. Като фен настръхвам при мисълта той да играе отново за Барселона. Това, което не бива да правите, е да се опитвате да го експлоатирате. Лапорта е правил това много пъти. Особено ярък пример бяха последните избори, имаше и неизпълнено обещание.

Меси не може да бъде експлоатиран. Първото нещо, което ще направя след като спечеля, е да вдигна телефона и да му се обадя. Това ще бъде първото телефонно обаждане, което ще направя. Все още не е осъществен контакт с него или с някой от близките му. Наша отговорност е да разговаряме с всеки, който може да допринесе за бъдещето на клуб", заяви Фонт, цитиран от вестник Спорт.

Меси носи екипа на Интер Маями в САЩ, а за последно игра за Барса през 2021 година. Президентските избори в каталунския клуб ще бъдат проведени през 2026 година.

