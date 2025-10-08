Изненада. Учен посочи смъртоносният враг на Земята

Експерт по космическо време алармира, че още в рамките на това десетилетие Земята може да се изправи пред катастрофално събитие. Според Бен Дейвидсън – основател на Space Weather News – мощна слънчева буря е способна да унищожи до 90 процента от човечеството.

Той твърди, че вече сме в „окото на бурята“ и разрушителният процес може да се задейства във всеки един момент.

В подкаста Limitless на Мат Бийл Дейвидсън посочва, че слънчева „микронова“ може да предизвика изместване на магнитните полюси. Това би довело до сериозни климатични промени, опустошителни бедствия, цунами и дори масово измиране. Специализираният портал Wion съобщава, че активността на Слънцето през последните години е изключително висока, което увеличава риска.

„Това е събитие, близко до изчезване, и ние вече сме в разгара му“, предупреждава Дейвидсън.

Според експерта, слънчеви експлозии с различна сила се случват приблизително веднъж на 6000 години, а най-мощните – на всеки 12 000 години. Той припомня събитието Карингтън от 1859 г., когато слънчева буря парализира телеграфните мрежи и предизвика пожари. Въпреки това, следващата подобна буря може да бъде много по-голяма и да удари Земята в следващите 10–25 години.

Научните среди и преди са предупреждавали, че покачването на нивата на въглероден диоксид може да доведе до масови измирания в рамките на 250 милиона години. Освен това за този век се прогнозира и мегацунами, което може да залее обширни крайбрежни територии.

