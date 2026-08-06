Най-мощният Ел Ниньо в историята идва: Променя живота на милиони

Учени предупреждават, че настоящото явление Ел Ниньо може да се окаже най-силното, регистрирано от средата на XX век насам. Според климатичните модели то вече оказва влияние върху глобалните метеорологични процеси и може да превърне 2026 и 2027 година в най-топлите, измервани досега.

Какво представлява Ел Ниньо?

Ел Ниньо е естествен климатичен феномен, при който водите в централната и източната част на Тихия океан стават по-топли от обичайното. Натрупаната топлина се пренася в атмосферата и променя въздушните течения, което влияе върху времето в различни части на света.

Макар да се определя като „най-силен“, това не означава, че навсякъде ще има катастрофални бури или наводнения. По-скоро вероятността за типичните последици от Ел Ниньо – екстремни горещини, суши или обилни валежи – става по-висока, съобщава CNN.

Какво може да се случи?

Според климатолозите различните региони ще бъдат засегнати по различен начин:

Австралия и Индонезия – повишен риск от суша;

Индия – по-слаби мусонни валежи;

Части от Африка – наводнения в едни райони и засушаване в други;

САЩ – по-мека зима на север и повече валежи в южните щати.

Експертите подчертават, че именно подобни прогнози дават възможност на държавите да се подготвят предварително за недостиг на вода, проблеми със земеделието и екстремни климатични явления.

Очакват ли ни нови температурни рекорди?

Един от най-сериозните ефекти на Ел Ниньо е допълнителното повишаване на глобалните температури. Когато естественото затопляне от явлението се комбинира с причиненото от човешката дейност изменение на климата, рискът от нови рекорди значително нараства.

Според учените именно затова 2026 и 2027 година имат голям шанс да станат най-горещите в историята на измерванията.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш вече предупреди, че „Ел Ниньо се засилва и налива масло в огъня на една вече прегряла планета“.

Време за подготовка

Климатичните експерти смятат, че ранните прогнози са ключови за ограничаване на щетите. Те могат да помогнат на земеделските производители да изберат подходящи култури, на градовете да се подготвят за горещи вълни или проливни дъждове, а на институциите – да планират мерки при евентуален недостиг на вода и храни.

Въпреки че Ел Ниньо е естествен климатичен цикъл, специалистите предупреждават, че в условията на глобално затопляне неговите последици могат да бъдат по-осезаеми от всякога.