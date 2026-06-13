Иран взе решението за Али Хаменей



Погребалните церемонии на покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей ще започнат в Техеран на 4 юли и ще завършат с погребението му в родния му североизточния град Машхад на 9 юли, предаде Ройтерс, позовавайки се на днешни съобщения от държавните медии на Ислямската република.

Кой беше Али Хаменей?

Аятолах Али Хаменей беше един от най‑влиятелните политически и религиозни лидери в Близкия изток в края на XX и началото на XXI век. Той оглавява Ислямската република Иран като върховен лидер от 4 юни 1989 до 28 февруари 2026 г., когато беше убит при военна операция. В продължение на 36 години Хаменей упражняваше върховна власт над политиката, армията, съдебната система и външната политика на страната.

Али Хаменей е роден на 19 април 1939 г. в град Машхад, в религиозен шиитски дом в североизточен Иран, един от центровете на шиитския ислям.

Той е вторият от осемте деца в семейството, и семейството му принадлежи към сеидите, потомците на пророка Мохамед, което му носи уважение в шиитската общност още от раждането.

След революцията през 1979 г. Хаменей се включва в управлението на новата Ислямска република, ставайки член на Революционния съвет. Той представлява революционното ръководство и поддържа твърдата концепция за велаят-е факех - управление от религиозни юристи, основен принцип на иранската теократична система.

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