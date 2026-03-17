Израел съобщи за смъртта на водещия ирански политик Али Лариджани

Израел обяви, че е ликвидирал един от най-влиятелните представители на иранската власт - Али Лариджани, при нощен удар, заедно с командир на силите Басидж, използвани за потушаване на вътрешни протести. Новината беше съобщена от израелския министър на отбраната Израел Кац, който определи операцията като част от продължаващите удари срещу ръководството на Ислямската република.

Според израелските данни Лариджани, считан за ключов стратег и дългогодишен фактор в управлението на страната, е бил елиминиран заедно с генерал Голам Реза Солеймани - ръководител на доброволческите сили Басидж към Революционната гвардия. Иранските държавни медии към момента не потвърждават информацията, но съобщиха, че се очаква изявление от офиса на Лариджани.

Али Лариджани е сред най-разпознаваемите фигури в иранската политика през последните десетилетия. Бивш председател на парламента и съветник по стратегически въпроси, той е играл ключова роля в ядрените преговори и в управлението на националната сигурност. През годините той постепенно се утвърди като ключов защитник на режима, особено на фона на вътрешния натиск и международните санкции.

Вашингтон също го постави под санкции, обвинявайки го в координиране на действията срещу масовите протести в страната, при които загинаха хиляди, а десетки хиляди бяха задържани. Според американското финансово министерство той е бил сред първите, призовали за използване на сила срещу протестиращите.

Смъртта му, ако бъде потвърдена, идва след серия тежки удари срещу върха на иранската власт, включително предходна операция, при която бе убит върховният лидер аятолах Али Хаменей. Така Иран остава без част от ключовите си фигури в момент, когато новото ръководство начело с аятолах Моджтаба Хаменей се опитва да управлява конфликта със САЩ и Израел.

Развитието на ситуацията остава неясно, но поредицата от удари срещу висши представители на режима показва задълбочаваща се ескалация и сериозен риск от още по-широк конфликт в региона.

