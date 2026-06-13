Срещата в Аляска. 10-те изненади от Тръмп и Путин
Червеният килим стана черен, английският смени руския, водката е вечна
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