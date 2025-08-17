И Урсула отива при Тръмп. Изтекоха 7 условия на Русия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се срещне в понеделник с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом заедно с други европейски лидери по искане на украинския президент Володимир Зеленски. Това съобщи тя в платформата Х.

На срещата във Вашингтон ще участват още германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, финландският президент Александър Стуб, както и шефът на НАТО Марк Рюте, предаде „Ройтерс”.

Фон дер Лайен също така съобщи, че ще посрещне Зеленски в Брюксел по-късно днес и заедно ще участват в среща на европейските лидери.

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Междувременно в медиите започнаха обширни коментари възможна ли е тристранна страна САЩ- Русия - Украйна, както бе анонсирано от Axios малко по-рано.

Подготовката за срещата на върха между Русия, САЩ и Украйна ще започне, само ако преговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски на 18 август в Белия дом са успешни, предаде CNN, позовавайки се на свои източници.



Датата 22 изскочи след телефонните разговори на президента Тръмп с европейските лидери на връшане от Аляска.



"Ню Йорк Таймс" съобщи какви са исканията на Русия. Те включват изтегляне на украинските войски от Донецка и Луганска област, замразяване на линията в Запорожка и Херсонска област, невлизане на Украйна в НАТО, признаване на руския като официален език в Украйна, както и свобода за руската православна църква. Формално признаване на Крим и изтегляне на руските войски от Сумска и Харковска област.

