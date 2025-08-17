Преди срещата със Зеленски! Тръмп изненада Европа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отказа да проведе съвместна среща с лидерите на европейските страни и украинския президент Володимир Зеленски, като реши да проведе разговор първо със Зеленски на 18 август във Вашингтон.

Това съобщава германското издание Bild.

Решението предизвика безпокойство сред европейските лидери, които разчитаха да участват в обсъждането на уреждането на конфликта в Украйна.

Според изданието лидерите, придружаващи Зеленски, ще се присъединят към срещата след това.

Участието си в срещата обявиха германският канцлер Фридрих Мерц, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, френският президент Еманюел Макрон, президентът на Финландия Александър Стуб, британският премиер Киър Стармър, италианският премиер Джорджа Мелони и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Предвиден е работен обяд с разширена дискусия, която се очаква да протече часове наред

