Преди срещата със Зеленски! Тръмп изненада Европа
Президентът на Украйна влиза сам в Белия дом
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Президентът на Украйна влиза сам в Белия дом
Смирение не може да има само от едната страна, каза зам.-председателят на ИТН
Васил Гарнизов анализира поведението на лидера на ГЕРБ
полк. Иван Бояджиев,експерт по сигурност и антитероризъм Случилото се в Ница е терористичен акт. Има всички белези за това - много жертви, създаване...
В Дания мощно оплюха тактиката на Хубчев Очертава се "Берое" да понесат двоен удар от "Брьондби". След като датчаните изхвърлиха нашите от Лига Европ...
Свръхофанзивна тактика готви треньорът на "Ботев" Вили Вуцов за дербито срещу "Левски" в неделя. "Стандарт" научи от кухнята на тима, че "канарчетата"...
Камило Плачи е готов с тактиката за двубоя със САЩ от Световната волейболна лига. Селекционерът е проучил внимателно съперника, информира мениджърът н...