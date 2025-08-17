Отиде си кралят на сърфа

Светът на сърфа скърби за признатия за краля на сърфа – Дейл Уебстър, 76 г, съобщи германският „Билд“.

Легендарният сърфист е починал на 9 август, но сега се разбира за кончината му.

Уебстър държи рекорд – язди вълните в продължение на 14 641 последователни дни. В продължение на 40 години не е прекарал нито един ден без сърфборд.

Феновете му почетоха паметта му с постове с негови снимки през годините.

Дори когато страдаше от камъни в бъбреците, той позволяваше на жена си да го занесе във водата, сърфираше и след това отиваше директно в болницата, припомня „Билд“, пише Би Ти Ви.

Уебстър дори сърфираше в деня, в който жена му почина от рак.

Появата му в документалния филм Step Into Liquid (2003) даде на Уебстър световна известност. В морето той се бореше с акули, бури и болести.

Дейл Уебстър си изкарваше прехраната като обикновен училищен чистач,

но за сърф общността той беше крал. Уважаваше го и световният шампион по сърф 53-годишният Кели Слейтър.

Семейството на Уебстър засега не е обявило от какво е починал.

Занесе се само, че наскоро е бил лошо здравословно състояние.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com