Отиде си кралят на сърфа

Светът на сърфа скърби за признатия за краля на сърфа – Дейл Уебстър, 76 г, съобщи германският „Билд“.
Легендарният сърфист е починал на 9 август, но сега се разбира за кончината му.
Уебстър държи рекорд – язди вълните в продължение на 14 641 последователни дни. В продължение на 40 години не е прекарал нито един ден без сърфборд.
Феновете му почетоха паметта му с постове с негови снимки през годините.
Дори когато страдаше от камъни в бъбреците, той позволяваше на жена си да го занесе във водата, сърфираше и след това отиваше директно в болницата, припомня „Билд“, пише Би Ти Ви.
Уебстър дори сърфираше в деня, в който жена му почина от рак.
Появата му в документалния филм Step Into Liquid (2003) даде на Уебстър световна известност. В морето той се бореше с акули, бури и болести.
Дейл Уебстър си изкарваше прехраната като обикновен училищен чистач,
но за сърф общността той беше крал. Уважаваше го и световният шампион по сърф 53-годишният Кели Слейтър.
Семейството на Уебстър засега не е обявило от какво е починал.
Занесе се само, че наскоро е бил лошо здравословно състояние.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com