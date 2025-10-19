Кибервойна между великите сили. Китай и САЩ в нова схватка

Китай обвини Съединените щати в системна кражба на данни и хакерско проникване в Националния център за часово време - структура, която поддържа официалното време в страната.

Според Пекин атаките идват от Агенцията за национална сигурност на САЩ и застрашават ключови сектори като комуникациите, електроснабдяването и дори финансовата стабилност.

Пекин: Американската Агенция за национална сигурност атакува от години

Агенцията за национална сигурност на САЩ е извършвала кибератаки срещу Националния център за часово време в продължение на години, съобщи Министерството на държавната сигурност на Китай в официално изявление. По данни на ведомството първите доказателства за подобен шпионаж са открити още през 2022 г., като са засегнати мобилните устройства и мрежовите системи на персонала.

Китайските власти твърдят, че американската разузнавателна агенция е „използвала уязвимост“ в услуга за съобщения на чуждестранна марка смартфони, за да получи достъп до устройствата на служителите, без обаче да посочат конкретната марка. Националният център за часово време е изследователски институт към Китайската академия на науките и отговаря за генерирането, поддръжката и излъчването на китайското стандартно време — критична инфраструктура за редица системи в страната.

Разследването на китайското министерство показва, че САЩ са предприели атаки и срещу вътрешните мрежови системи на института, а през 2023 и 2024 г. са се опитали да проникнат във високопрецизната наземна система за измерване на времето. Министерството предупреди, че подобни действия могат да нарушат комуникационните мрежи, финансовите системи и електрозахранването, както и да засегнат определянето на международното стандартно време.

Кибервойната се разгаря

Посолството на САЩ в Пекин не е дало незабавен коментар, съобщава Reuters. В последните години обаче обвиненията между двете световни сили за кибершпионаж и хакерски атаки стават все по-чести, като всяка от страните представя другата като основна заплаха в киберпространството.

Пекин редовно осъжда действията на Вашингтон, свързани с кибернаблюдение и пробиви в технологични системи, докато американски официални лица обвиняват Китай в кражба на търговски тайни и технологичен шпионаж в полза на държавата. Новите твърдения на Китай за проникване в Националния център за часово време само задълбочават подозренията и подчертават мащаба на невидимия дигитален фронт между двете най-големи икономики в света.

