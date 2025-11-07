Китайският износ се препъна в новите мита на Тръмп

След месеци на силен растеж китайският износ рязко се сви през октомври, сигнализирайки, че търговската война със САЩ отново набира скорост. Новите мита на президента Доналд Тръмп охлаждат търсенето на китайски стоки, а зависимостта на Пекин от американския пазар се превръща в слабо място на иначе мощната му икономика.

Търговският обрат от ръст към спад

По данни на китайските митници износът е намалял с 1,1% на годишна база – първият спад от февруари и обрат след внушителния ръст от 8,3% през септември. Причината: американските компании приключиха с предварителните си поръчки, направени в опит да избегнат новите мита на Тръмп. САЩ остават най-големият пазар за китайски стоки, но износът към тях е рухнал с 25%, докато продажбите към Европейския съюз и Югоизточна Азия растат скромно – съответно с 0,9% и 11%.

Икономистът Цзъчун Хуан от Capital Economics смята, че китайските производители прехвърлят част от продукцията си през транзитни страни като Виетнам, за да избегнат митата. Но подобни обходни маршрути не могат да компенсират мащаба на загубите. „Тези мерки са временни. Дългосрочно Китай ще трябва да пренасочи износа си, а това няма да стане за една нощ“, казва Хуан.

Мита, политика и геополитическа несигурност

След завръщането си в Белия дом Доналд Тръмп възобнови натиска върху Пекин. През октомври той заплаши със 100-процентни мита върху китайския внос в отговор на ограниченията за износ на редкоземни метали. Въпреки че срещата му със Си Цзинпин в Южна Корея донесе временно примирие, средната митническа ставка върху китайските стоки остава около 45%. Това, по думите на анализаторите, „изтрива печалбите на много производители и охлажда новите поръчки“.

Търговският излишък на Китай през октомври възлиза на 90 милиарда долара – стабилен, но по-нисък от очакванията. Според Алисия Гарсия-Хереро от Natixis, ефектът от предварителните поръчки вече е изчерпан, а ръстът на износа няма как да се поддържа при забавяща се глобална икономика.

Вътрешното търсене остава ахилесовата пета

Пекин признава, че икономиката му страда не само от външен натиск, но и от слаб вътрешен пазар. Вносът е нараснал едва с 1%, при очаквани 3%, а секторите, зависещи от строителството – като медодобива – се свиват. Властите обещават „значително“ повишаване на дела на потреблението в БВП до 2030 г., но засега домакинствата остават предпазливи.

„Китай ще трябва да разчита повече на вътрешното търсене и на стимулираща фискална политика още през първото тримесечие на 2026 г.“, прогнозира Чжан Чжъвей от Baoyin Capital. Според него засилените инвестиции в инфраструктура и нови технологии могат да смекчат удара, но не и да го предотвратят.

