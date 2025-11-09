Бизнес

Изненада! Китай с огромен жест към Съединените щати

Това отваря нова възможност за развитие на сътрудничеството между двете държави

09 ное 25 | 7:21
Иван Ангелов

Китайската страна обяви днес, че спира действието на забраната за износ към Съединените щати на галий, антимон и германий – редки и критично важни метали, което е нов знак за затопляне на отношенията между двете страни, предаде АФП.

Регулацията, която блокираше износа на тези редки метали – ключови компоненти, особено за производството на полупроводници – е спряна до 27 ноември 2026 г., се посочва в изявление на китайското Министерство на търговията.

Иван Ангелов

