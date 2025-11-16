Невиждано! Полиция и арести в манастира Шаолин

Храмът Шаолин, основан през 495 г., който е най-важният духовен център на дзен будизма и символ на традиционното китайско бойно изкуство, вече не е това, което гледаме по филмите.

Прокурори и полиция влязоха в манастира и арестуваха бившия глава на известния храм по подозрение във финансови престъпления, съобщава Baaron's.

Според градската прокуратура на Синсян 60-годишният Ши Юнсин е заподозрян в присвояване, присвояване на средства и подкуп като недържавен служител.

Ши, когото наричат „монах- главен изпълнителен директор“, беше официално отстранен от управлението на храма през юли. Той загуби монашеския си статут след обвинения в "изключително лошо поведение" и нарушения, които според Будистката асоциация на Китай "вредят на репутацията на будистката общност".

Обвинен е за активната комерсиализация на манастира и създаването на десетки компании в Китай и чужбина. Бивши монаси също го обвиняват в присвояване на печалбите от монашески бизнеси, притежаване на луксозни автомобили и раждане на деца с няколко жени - нарушения, несъвместими с монашеския сан.

