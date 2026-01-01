Всичко за Монах

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Стани монах за един ден

Стани монах за един ден

С този "Биг брадър" ще опровергаем митовете за порока зад манастирските стени, казва игуменът Христодул Не е тайна, че у нас монасите оредяват. Голем...

26 юли | 20:35
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Отецът-поет стана епископ

Отецът-поет стана епископ

Монтана. Председателят на видинския храм „Свети Димитър" архимандрит Поликарп стана епископ. Той бе ръкоположен на специална литургия в Лопушанския ма...

27 юли | 12:49
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