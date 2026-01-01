Невиждано! Полиция и арести в манастира Шаолин
Хванаха монах с много пари и жени
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Хванаха монах с много пари и жени
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Настанен е в Пирогов и е с опасност за живота
Раул Уолке от индийския щат Махаращра отишъл в гората, за да медитира
С този "Биг брадър" ще опровергаем митовете за порока зад манастирските стени, казва игуменът Христодул Не е тайна, че у нас монасите оредяват. Голем...
Геше Майкъл Роуч, променил живота на милиони по света, идва отново у нас. Монахът милионер ще разкрие кармичната тайна на взаимоотношенията и пътя към...
Монтана. Излизаме на бунт срещу видинската митрополия, която е наредила да бъдат свалени иконите на академик Стефан Иванов от храма „Свети Георги Побе...
Монтана. Председателят на видинския храм „Свети Димитър" архимандрит Поликарп стана епископ. Той бе ръкоположен на специална литургия в Лопушанския ма...
Перник. Полицията в Перник задържа двамата мъже, простреляли монаха от манастира в кюстендилското село Копиловци, съобщиха от МВР. Престъплението бе и...
Който забърква манджи, служи на ангелите, смятат служителите на Бога
Кюстендил. Снощи бракониери простреляха монах от манастира в кюстендилското село Копиловци, предад бТВ. Стрелците още не са открити. 40-годишният Мла...
Епископ Павел заплашен от отлъчване, забранено му е да се бори за митрополит