Китай демонстрира военноморска мощ! Си Цзинпин лично прие нов самолетоносач

Китай направи още една крачка към утвърждаването си като глобална военноморска сила. В присъствието на президента Си Цзинпин в южната провинция Хайнан на въоръжение бе приет новият самолетоносач „Фуцзян“ – първият, изцяло проектиран и построен в страната. С въвеждането му китайските ВМС вече разполагат с три активни самолетоносача и с най-модерната платформа в историята си.

Нов символ на военноморската мощ на Китай

Официалната церемония по издигане на флага се проведе във военноморската база в Саня, откъдето „Фуцзян“ бе официално приет на въоръжение. Президентът Си Цзинпин, който е и генерален секретар на Китайската комунистическа партия и председател на Централната военна комисия, лично инспектира плавателния съд.

Строителството на „Фуцзян“ започна през юни 2022 г., а церемонията по спускането му на вода бе предшествана от серия изпитания. Това е първият китайски самолетоносач, оборудван с електромагнитни катапулти – технология, която позволява по-бързо и безопасно излитане на тежки бойни самолети от палубата.

Име, което говори с геополитически подтекст

Самолетоносачът е кръстен на провинция Фуцзян, която се намира точно срещу Тайван, от другата страна на Тайванския проток – факт, който според анализаторите не е случаен. Изборът на това име се възприема като символичен жест на сила и ясно послание към острова, който Пекин смята за част от Китай.

„Фуцзян“ е третият самолетоносач на Китай след „Шандун“ и „Ляонин“, но за разлика от тях е напълно китайска разработка. Докато първите два са базирани на руски дизайн, новият плавателен съд е резултат на местно инженерство и използва последно поколение системи за навигация, комуникация и бойна координация.

Технологичен скок и изпитание за китайския флот

„Фуцзян“ може да носи значително повече изтребители и по-тежко въоръжение от своите предшественици. Новата му плоска палуба и електромагнитните катапулти увеличават капацитета и позволяват излитане на модерни стелт самолети като „Шънян J-35“, както и на разузнавателните „Сян KJ-600“.

По време на изпитанията китайските военноморски сили представиха и нова модификация на изтребителя „Шънян J-15“, създадена специално за работа от борда на самолетоносачи. Според Ройтерс военни аташета в региона ще наблюдават внимателно колко бързо „Фуцзян“ ще стане напълно боеспособен и как ще се интегрира с останалите кораби и подводници на флота.

Китай вече сигнализира, че новият кораб ще бъде „ключов инструмент“ в защитата на морските интереси на страната. А с издигането на флага му Пекин не просто въвежда нов боен актив, а заявява пред света, че стремежът му към военноморска доминация е повече от символичен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com