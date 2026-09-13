Получаваме минни ловци, купуваме "Страйкър"-и
Решението взе парламентът
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Решението взе парламентът
Президентът подчерта, че България спазва решението на парламента и може да изпраща само излишни боеприпаси и техника
„Фуцзян“ е технологичен пробив за китайския флот и ясен сигнал към Тайван и региона
Българските пилоти летят малко – в пъти по-малко от западните си колеги
Какво обяви страната
Си заяви, че Китай желае да засили взаимното стратегическо доверие с Евросъюза
Сумата е приблизително същата като тази по първия договор
Когато се избира въоръжение за армията, решението трябва да е политическо, а не на експерти, казва зам.-председателят на Народното събрание
Неидентифицирани въоръжени с ножове мъже нападнаха ученици в лицей в турската провинция Батман, съобщава БГНЕС. Според телевизионния канал „Haber 7"...
Ако е оцелял, и се намира на територията на бунтовниците, вторият руски пилот няма особено голям шанс. Той е въоръжен само с мачете, за да оцелее. Рус...
НАТО не прави нищо в България, освен ако тя не го поиска, заяви в специално интервю за БНР генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг. Той поясн...
Сбогом на мешките. От тази година те ще бъдат заменени от раница. Това обяви пред журналисти в Сливен министърът на отбраната Николай Ненчев. "Нашите...
Съединените щати планират да закупят оръжие за сунитските племена в Ирак, включително автомати АК-47, гранатомети и минохвъргачки, които да помогнат в...
Москва. Първият кораб клас Мистрал ще бъде предаден на Русия от френската страна на 14 ноември, съобщи в сряда руският вицепремиер Дмитрий Рогозин, пр...
Кайро. Русия и Египет са постигнали предварително споразумение за закупуване на оръжие на стойност $3.5 млрд. от Москва, предаде Интерфакс, цитирайки...
Париж. Франция обяви, че доставката на първия кораб "Мистрал" за Русия ще бъде отложена с оглед на настоящото положение в Източна Украйна, предадоха с...
Вашингтон. Водещи американски сенатори призоваха САЩ да изпрати оръжия, за да помогне на Украйна да се бори с това, което те нарекоха "руска инвазия",...
Нападателите на медицинския център крещели, че в Либерия няма такава болест Най-малко 29 души, заразени със смъртоносния вирус ебола, избягаха от мед...
Сидни. Високопоставени представители на САЩ твърдят, че администрацията на Обама е започнала директно предоставяне на оръжие за кюрдските сили, които...
Техеран. Хамас е в състояние да изстрелва ракети срещу Израел, защото Техеран е доставил оръжейни технологии на екстремистката групировка, за да се за...