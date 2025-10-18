Калин Стоянов занули Радев! Каза му кога идва Видовден

Истинският проблем за приближените на Румен Радев е, че ще изпитат известни затруднения при пренасянето на ценни подаръци и крупни суми до различни финансови институции, примерно обменни бюра. Това заяви депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов в свой пост във фейсбук, по повод обнародваните в Държавен вестник промени в Закона за НСО, които свалиха копринките на президента от колите на държавната охрана. "Дондуков" 2 ги ползваше като таксиметрова компания.

Вчера в Държавен вестник бяха обнародвани приетите в началото на октомври промени в Закона за НСО. Съгласно българското законодателство, три дни след обнародването те влизат в сила. С други думи, от следващата седмица секретари, съветници, началници на отдели и цялата президентска администрация вече няма да имат привилегията да бъдат развозвани и обгрижвани от професионално обучени, военизирани шофьори на НСО, нито да се возят в автомобили на службата, движещи се със специален режим.

До този момент именно президентската администрация беше единствената в държавата, която се ползваше от подобна ненужна привилегия. Тази малка, но справедлива промяна в действащия закон за НСО засяга единствено многобройната администрация на президента, но не и самия държавен глава, който и да е той. В случая, това е разединителят на нацията Румен Радев. Той ще продължи да се ползва от полагащата му се по закон 24-часова охрана, както и от автомобили на НСО.

Въпреки това Радев побърза да се оплаче, че свалянето на неговите подчинени от лимузините на НСО било „разпад на държавността“. Очевидно предстои и един евтин популистки ход от негова страна, да се откаже от служебните автомобили в знак на солидарност към своята кохорта. Като става въпрос за евтин ПР ход, нека да припомним за прословутия сценарий с велосипеда отпреди няколко години, когато Радев се опита да заблуди българските граждани, че е „един от тях“ и ще ходи на работа с колело. В действителност след снимките колелото е било прибрано в багажника, а Радев се е качил на лимузината и е продължил към „Дондуков“ 2. И сега вероятно ще е нещо подобно.

Истинският проблем за приближените му е, че ще изпитат известни затруднения при пренасянето на ценни подаръци и крупни суми до различни финансови институции, примерно обменни бюра.

Тази сутрин, за пореден път, един от онези, които вече няма да бъдат обслужвани от НСО и да се движат при специален режим, докато пренасят зимнина и буркани, отново се появи, за да хленчи колко несправедливо било това. Става дума за секретаря на Радев - Димитър Стоянов (по-известен като Митко СМС-а), който сам се определи като „шофьор в администрацията на президента“. Като се замислим, СМС-а е един от малкото, които все още са верни на президента и напълно му подхожда да се оплаква, мрънка и да играе ролята на „многострадалната Геновева“.

Загрижен бил как ще се придвижват до различни места. Отговорът е елементарен - както всички останали държавни служители! Нека не се притеснява толкова, никой няма да ги остави без служебни автомобили. Но, видите ли, обществените поръчки за закупуването им щели да се проточат, твърди Митко СМС-а. Точно той би трябвало да знае, че в тесния кръг около началника му има „играчи“, които умеят изключително бързо да уреждат подобни поръчки. Те натрупаха богат опит по време на служебните правителства на Радев, които основно се занимаваха с подписването на договори и обществени поръчки за усвояване на значителни финансови средства.

Един такъв пример е подписаното допълнително споразумение към договора за изработване на новите лични документи от друг "специалист" на Радев - Демерджиев, с което два дни преди да освободи поста министър на вътрешните работи, е натоварил държавния бюджет със сумата от 82 млн. лв и е оскъпил личните ни документи с повече от 20 процента, за което към момента последният е подсъдим. Друг пример, който ще остане в историята на България, е пагубният договор с „Боташ“, за който самият секретар на президента заяви, че не знае как и защо е подписан и че, ако има виновни, те трябва да понесат отговорност. „Боташ“ е черешката на тортата в управлението на Радев, но има още множество подобни примери, с които най-добре е запознат един от съветниците на Радев - Копринков, за чието осветляване вероятно скоро ще настъпи Видовден!

