Ключови избори в Северна Македония. Битка в 80 общини и Скопие

В Република Северна Македония днес се провеждат избори за кметове и общински съветници в 80-те общини и в столицата Скопие. Гласуването бележи осмия местен вот след независимостта на страната, а интересът към него е засилен – както от местните, така и от международни наблюдатели. Изборите протичат по нови правила с биометрична идентификация и рекорден брой кандидати.

Милион и осемстотин хиляди избиратели, нови технологии и големи бюлетини

Общият брой на избирателите е 1 832 415 души, между които и 112 000 избиратели, които временно работят или пребивават в чужбина, 2 162 избиратели, които излежават присъда лишаване от свобода или са задържани, и 450 избиратели от домове за възрастни хора. Изборите започнаха вчера, когато гласуваха болни и немощни, затворници и избиратели от старческите домове в страната.

Гласуването в 3474-те секции в Северна Македония започва в 7:00 ч. (8:00 ч. българско време) и продължава до 19:00 ч. (20:00 ч. българско време). Вотът е таен и за идентификация на избирателите се използват биометрични идентификационни устройства. В бюлетината са вписани имената на всички кандидати за кмет и водачи на листи за общински съветници.

В Скопие, където кандидатите за кмет са 16, се гласува с четири бюлетини – за кмет на града, за листа за общински съветници на ниво град, както и за кмет и общински съветници в съответната община в столицата. По данни на Държавната избирателна комисия най-дългата бюлетина за гласуване на тези избори е в Битоля – цели 50 сантиметра.

Множество кандидати и неравенство между половете

В изборите участват 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, като кандидатите за кметове в 80-те общини и Скопие са общо 309, а листите за общински съветници са 576 с общо 10 490 кандидати. От Института за демокрация, солидарност и гражданско общество съобщиха, че 90 процента от кандидатите са мъже, а жените са едва 10 процента.

Най-младият кандидат за кмет е на 23 години, а най-възрастният – на 79 години. От общия брой кандидати в листите за общински съветници 81 процента са мъже, а 19 процента – жени. На 18 години са 78 кандидати, предложени за общински съветници, седем кандидати са на 90 или повече години, а най-възрастният е на 97 години – своеобразен рекорд за демократичния процес в страната.

Международно наблюдение и изборни правила

За местните избори са получили акредитации 1462 местни и международни наблюдатели, сред които и делегация от 15 членове на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Мисията ще включва разговори с представители на медиите и неправителствените организации, като са планирани и съвместни работни срещи с основния екип на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), който също наблюдава изборния процес.

За да бъде избран на първи тур, кандидатът за кмет трябва да получи мнозинство от гласовете на избирателите, като във вота трябва да са участвали най-малко една трета от вписаните в избирателните списъци. На балотаж, който се провежда 14 дни след първия тур, отиват двамата кандидати, получили най-много гласове. Съветниците в общинските съвети се избират пропорционално, по формулата на Д’Онт.

Местните избори на 19 октомври 2025 г. са осмите избори за местна власт от обявяването на независимостта на Северна Македония, а очакванията са резултатите от тях да очертаят новата политическа карта на страната за следващите четири години.

