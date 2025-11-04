Мицкоски прекали! Безумно обвинение към България

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски прекали. Отправи безумно обвинение към България - тормоз. Коментарът му дойде във връзка с условията за вписване на българите в Конституцията.

"Те са вътре, ние сме отвън – това е форма на тормоз, нали? Бихме искали и ние да седнем на масата в Брюксел. Но каква е цената и дали това ще е последната цена, която трябва да платим? Ако някой си позволява да тормози друг, който иска да се присъедини към клуба, защо останалите трябва да мълчат?

Това не е нормално... И вероятно ще се повтаря отново и отново, защото изглежда работи“, каза министър-председателят пред кореспондентката на "Евронюз".

Нарежда на Брюксел

Мицкоски си позволи дори да нарежда на Брюксел да преосмисли правилото за единодушие и правото на вето на отделните държави, като се запита дали тези механизми все още отговарят на принципите и ценностите, заложени от основателите на Европа.

Северномакедонският премиер постави въпроса защо ЕС изисква едностранни отстъпки от Скопие, без да обръща внимание на положението на македонците в България.

"Защо тогава трябва да променяме Конституцията си? Защо не говорим за македонската общност в България? Какво става с техните човешки права? Те не могат да регистрират неправителствена организация. Не говорим за промяна в българската Конституция, а за реципрочност“, заяви министър-председателят.

Според него този дисбаланс подкопава принципите на равнопоставеност и справедливост, които ЕС твърди, че защитава.

"Вярваме, че нашето бъдеще е в ЕС. И вярваме, че интеграцията на Западните Балкани в ЕС носи добавена стойност за самия ЕС. Въпреки всички унижения и разочарования, и въпреки настоящото недоволство сред гражданите, ние споделяме същите ценности", добави той.

Македонците били разочаровани

Премиерът предупреди, че обикновените македонци стават все по-разочаровани и объркани от липсата на напредък, като поставят под въпрос какво всъщност олицетворява ЕС днес.

"Гражданите на моята страна са изпълнени с разочарование и ме питат: "Добре, господин премиер, какво следва сега? Ако направим това, ще е ли последното, или ще има още искания в бъдеще?", сподели министър-председателят, цитиран от БГНЕС.

Той подчерта, че европейската перспектива на Северна Македония е в застой вече четвърт век, по думите му заради изкуствени спорове – "като този за нашето знаме, името на държавата, промени в Конституцията – ту това, ту онова".

