Това е жертвата на нечовека с Аудито

Стана ясна коя е жертвата на тежката катастрофа в петък в столицата.

Уважаван сирийски лекар - това е жертвата на 21-годишния джигит Виктор Илиев, който в петък нощта заби Ауди-то, което управлявал, в чакащ на светофар автобус от градския транспорт на София.

"Доктор Иса Али от Сирия е убитият в терористичния акт с Ауди-то" - това съобщава във фейсбук профила си координаторът на Мюсюлманското изповедание за Европа Мустафа Избищали.

В ранните часове на петъчния ден Виктор, който имал книжка от 1 август, влетя с Ауди в прозорците на автобус от нощния градски транспорт.

21-годишният Виктор е шофирал със 170 км/ч, минал на червено, но не успял да вземе завоя към махалата. После се ударил в остров на спирка, а колата полетяла във въздуха и се забила в автобуса.

