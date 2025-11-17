Витамините, с които остаряваме красиво

"Красивото остаряване" не е мит, а въпрос на гени и на правилно хранене. След 50-годишна възраст дефицитите на витамини стават по-рискови, а проучвания показват, че недостигът им може да влоши съществуващи проблеми и да отключи нови хронични заболявания, ако не се вземат навреме марки, пише БГНЕС.

Има шест витамина и минерала, които са от решаващо значение за здравето:

Магнезий

Необходим за мускулите, кръвната захар и сърцето. Недостигът му повишава риска от метаболитен синдром. Среща се в ядки, зелени листни зеленчуци, пълнозърнести храни и тъмен шоколад. Прекомерният прием чрез добавки може да предизвика стомашни проблеми.

Витамини от група B (особено B12 и фолат - В9)

Тези витамини са критични за енергията и образуването на клетки. С възрастта усвояването на B12 намалява, особено при хора с намалена стомашна киселинност. Недостигът се свързва с по-висок риск от деменция и сърдечносъдови заболявания. B12 се съдържа в месо, риба, яйца.

Калций

Той е жизненоважен за костите и мускулната функция. Приемът с храната намалява с напредване на възрастта. Източници са млечни продукти, зеленолистни, бадеми и тофу. Прекомерният прием под формата на добавки обаче може да доведе до камъни в бъбреците.

Витамин D

Необходим за усвояването на калция и за имунитета. Недостигът се засилва през зимата или ако не прекарваме достатъчно време на слънце. Съдържа се в мазни риби и храни, обогатени с витамини и минерали. По-ниските нива на витамин D повишават риска от инфекции и автоимунни заболявания.

Омега-3 мастни киселини

Полезни за сърцето и мозъка, намаляват възпалението. Най-добрите източници са мазните риби; растителните форми (ленено семе, чиа) се усвояват по-трудно. Подпомагат паметта и може да намалят риска от Алцхаймер. Налични са и като добавки (рибено или водораслово масло).

Цинк

Той е ключов за имунитета. Недостигът му се свързва със сърдечно съдови, невродегенеративни и онкологични заболявания. Съдържа се в стриди, месо, бобовите култури и ядки. Прекомерният прием може да наруши баланса на други минерали.

Експертите подчертават, че тези хранителни вещества трябва да се набавят основно чрез разнообразно хранене, а добавки да се приемат само след консултация с лекар.

