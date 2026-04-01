Кои хранителни добавки не трябва да приемате с кафето

Много хора започват деня си с кафе и витамини едновременно, без да подозират, че тази комбинация може да намали ефекта от добавките. Специалисти предупреждават, че кофеинът взаимодейства с редица важни вещества и може да попречи на тяхното усвояване. Решението не е отказ от кафе, а правилно разпределение на таблетките във времето.

Желязо - най-чувствителната комбинация

Желязото е сред най-засегнатите от кофеина вещества. Изследвания показват, че съединенията в кафето - най-вече танините и полифенолите - се свързват с желязото и блокират усвояването му.

Затова експертите препоръчват добавките с желязо да се приемат поне два часа преди или след консумация на кафе. В противен случай ефектът от приема може значително да намалее, особено при хора с дефицит.

Витамини B и C - ефектът на диуретика

Кофеинът има лек диуретичен ефект, което означава, че увеличава честотата на уриниране. Това пряко влияе върху водоразтворимите витамини като тези от група B и витамин C.

Тъй като организмът не ги складира, те лесно се изхвърлят. Кафето ускорява този процес и така намалява количеството, което реално се усвоява от тялото.

Витамин D и калций - риск за костите

Кафето може да повлияе и върху усвояването на витамин D и калция - ключови за здравето на костите. Според проучвания по-високият прием на кофеин е свързан с по-ниски нива на витамин D.

Освен това кофеинът намалява активността на рецепторите, които участват в усвояването на този витамин. В резултат се затруднява и абсорбцията на калций, а част от него се изхвърля чрез урината.

При умерена консумация ефектът може да е ограничен, но при хора със риск от остеопороза или ниски нива на калций се препоръчва внимателно разпределение във времето.

Магнезий и цинк - тихото изтичане на минерали

Подобно на желязото, магнезият и цинкът също могат да се свържат със съединенията в кафето. Това намалява тяхната бионаличност и съответно ефекта им върху организма.

Диуретичното действие на кофеина допълнително увеличава загубата на тези минерали. Затова специалистите съветват да се приемат отделно от кафето.

Мелатонин - удар върху съня

Кофеинът е стимулант, който директно противодейства на мелатонина - хормона, регулиращ съня. Това означава, че приемът на кафе в неподходящ момент може да наруши циркадния ритъм.

За да се избегне този ефект, се препоръчва кофеинът да се избягва поне шест часа преди лягане, особено ако се приемат добавки с мелатонин.

Как да избегнем проблема

Ключът е в правилното разпределение на приема. Специалистите съветват витамините и добавките да се приемат в различно време от кафето - най-добре с интервал от няколко часа.

Така организмът получава възможност да усвои максимално полезните вещества, без те да бъдат блокирани или изхвърлени преждевременно. Малка промяна в навиците може да направи голяма разлика за ефекта от добавките и общото здраве.

