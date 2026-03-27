Георги Марков с предупреждение за изборите! Може да се окажат незаконни

България върви към избори, които могат да се окажат незаконни още преди да са се състояли. Това предупреждение отправя Георги Марков, според когото казусът с Андрей Гюров вече не е просто юридически, а въпрос на държавност и нормалност, пише "Епицентър".

"България не върви към прогрес, а към тотален регрес", заявява Марков и припомня прогнозата си от 2020 г. за "избори до дупка".

По думите му страната е на прага на "опорочени избори", тъй като: "Студент по право ще каже, че предсрочни избори, проведени от нелегитимно служебно правителство, са незаконни."

Марков се позовава на становища на юристи и европейски институции:

"Няма нормален човек, който да не разбира, че Гюров не може да бъде част от т.нар. домова книга за служебен премиер."

Марков даже изостря тезата си. "Въпросът не е вече юридически, а за нормално и ненормално", заявява той. И предупреждава:

"Не е нормално да отиваме на избори, които са опорочени преди да са се състояли."

В позицията си той прави и остри политически внушения.

"В България се извърши държавен преврат", твърди Марков, като отправя критики към медии и институции за липса на реакция.

Според него изходът е ясен: "Йотова трябва да спаси изборите, като уволни Гюров".

