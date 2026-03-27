Държава, от която Иран се страхува, дава рамо на Израел

Военният началник на Уганда предложи да се сражава заедно с Израел във войната му срещу Иран, съобщава "Телеграф".

Генерал Мухузи Кайнеругаба публикува серия от съобщения в социалните мрежи, в които посочва, че страната му може да влезе в конфликта, ако военните действия ескалират. Той призова за бързо прекратяване на боевете, като същевременно предупреди, че всеки опит за унищожаване на Израел може да накара Уганда да влезе във войната на негова страна.

"Ако Израел се нуждае от помощ, просто трябва да поиска. Угандийските им братя са готови да помогнат", увери генерал Кайнеругаба - син на Йовери Мусевени, президент на Уганда. Той обоснова подкрепата си с исторически връзки, като призна подкрепата в миналото на Израел за Уганда.

Йонатан Нетаняху - по-големият брат на израелския премиер Бенямин Нетаняху, беше убит, ръководейки успешната командосна акция на Израел за освобождаване на заложниците в Ентебе през 1976 г. Генерал Кайнеругаба наскоро обеща да издигне негова статуя в страната.

"Искаме войната в Близкия изток да приключи веднага", написа той в X. "Светът е уморен от това. Но всякакви приказки за унищожаване или побеждаване на Израел ще ни въвлекат във войната. На страната на Израел! Израел има право да съществува и атаките срещу него трябва да спрат", настоя Кайнеругаба.

В публикация, която впоследствие беше изтрита, той посочи и че угандийските въоръжени сили "биха могли да превземат Техеран за 72 часа без никакви бомбардировки", като добави: "Но, разбира се, те никога не слушат чернокож мъж. Защо да бомбардирате хора, които ви подкрепят?".

Според правителството Силите за народна отбрана на Уганда имат численост между 40 000 и 45 000 души персонал, включително военновъздушните сили.

Последните операции включват изпращането на 6200 войници в мисията на Африканския съюз в Сомалия, за което те са получили обширно обучение от САЩ.

Те разполагат с приблизително шест изтребителя Су-30MK2, както и с няколко бойни хеликоптера Ми-28N Havoc.

