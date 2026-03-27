Медведев хвърли бомба: Иран готви ядрен отговор на САЩ

Сухопътна операция на американски сили в Иран крие риск да въвлече Вашингтон в сценарий, напомнящ за войната във Виетнам – конфликт, от който Съединените щати трудно се измъкнаха без да загубят достойнство. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев по време на заседание.

"Влизането в подобна сухопътна операция на голямо разстояние от Съединените американски щати заплашва със приблизително същите последици, както случилото се във Виетнам", каза той, цитиран от "Ведомости", цитира Новини.бг.

Медведев подчерта, че САЩ не са могли да намерят достоен изход от конфликта в продължение на десет години.

На 26 март журналистът от "Уолстрийт Джърнъл" Алекс Уорд съобщи , позовавайки се на изявления на американски конгресмени, че САЩ скоро биха могли да започнат сухопътна операция в Иран. Според него три републикански източника "ясно намекнаха" за подготовката за подобна операция и евентуалното ѝ скорошно стартиране.

Същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи мораториума върху ударите срещу енергийната мрежа на Иран до 6 април. Той уточни, че паузата се удължава "по искане на иранското правителство“. Според американския лидер преговорите с Техеран "вървят много добре".

Заместник-председателят на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев отговори на въпроси на РИА Новости относно конфликта в Близкия изток, възможността за сухопътна операция на САЩ в Иран, както и изпълнението на държавните отбранителни поръчки и набирането на персонал по договор за руските въоръжени сили.

"Да, вероятно рано или късно ще се случи някакъв вид помирение, но нека си спомним какво се случва в мирния процес в Близкия изток през последните 70-80 години. Няма никакви признаци за мирно уреждане там. Само се влошава. Конфликтите са един след друг, след това Газа. Но дори този конфликт не е донесъл мир. Затова моята прогноза е следната: мирно разрешаване на този конфликт все още не се вижда", смята той.

"След убийството на Върховния лидер, според мен, това съвпада с мнението на анализаторите: отмъщението срещу американците е неизбежно и най-вероятно ще бъде извършено по целия свят. Това трябва да се разбере, тъй като там има много шиити, независимо от шиитската им деноминация. И те възприемат убийството на Върховния лидер като убийство на най-висшата духовна фигура, патриарха. И мисля, че сме свидетели само на самото начало на този вид действия. Това е първото нещо. Второто нещо, което бих искал да спомена, е, че САЩ ясно убедиха всички страни от Персийския залив, че защитават само себе си и Израел и никой друг. И това, разбира се, е ясен урок за всички страни от Персийския залив", заяви Медведев.

Той е почти съм сигурен, че страните от Персийския залив, поне някои от страните от Персийския залив, сега ще създадат свой собствен ядрен щит. И това, естествено, все повече ще изостри ситуацията.

"Според мен, след убийството на Върховния лидер, няма съмнение, че Иран ще продължи ядрените опити под една или друга форма. И следователно, рано или късно, той ще се сдобие с ядрени оръжия. Казах това след първия конфликт, който разгневи американските представители. Но без съмнение ситуацията сега изглежда много по-зле. Бръщолевенето на Макрон за това как вече сме независими и можем да правим каквото си поискаме, и дори да споделяме, не се основава на нищо съществено. Това означава, че все още ще бъде колективно решение на Северноатлантическия алианс", отбелязва още Медведев.

