Медведев хвърли бомба: Иран готви ядрен отговор на САЩ
Ще отмъсти за убийството на Върховния си лидер
Следете всички новини, анализи и коментари за Войната Във Виетнам. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ще отмъсти за убийството на Върховния си лидер
Народното събрание рядко заседава в пълен състав, но затова пък напоследък по околните мегдани гъмжи от народ. Днешното историческо заседание по ветот...
Ханой. Двама виетнамци, които са избягали по време на военните действия във Виетнам и оттогава живеят в джунглата, бяха открити и върнати в цивилизаци...