Ядете ли една и съща храна, отслабвате

Здравословният режим изисква много самоконтрол

27 мар 26 | 19:13
Боряна Колчагова

Проучване на Американската психологическа асоциация показва, че редовните хранителни навици могат да помогнат за отслабването, съобщава dariknews.bg, позовавайки се на електронното издание Юрикалърт.

Възрастни, които са консумирали сходни ястия и са поддържали постоянен прием на калории в продължение на няколко седмици, са загубили повече тегло по време на 12-седмична програма за отслабване в сравнение с участници в изследването с по-разнообразна диета.

Изследването, публикувано в изданието Health Psychology, е анализирало дневници на 112 възрастни с наднормено тегло или затлъстяване, които записвали всичко, което са яли, чрез мобилно приложение, и измервали теглото си ежедневно. Учените са разгледали аспектите на калорийната стабилност - колко варира дневният прием на калории и въпроса с повторението на храненията - колко често се повтарят едни и същи ястия.

Резултатът показва, че участниците, които често са се хранели с едни и същи ястия, са загубили средно 5,9 процента от телесното си тегло, докато тези с разнообразна диета - 4,3 процента. Също така ниските колебания в калорийния прием корелират с по-добри резултати: според учените за всяка вариация от 100 калории загубата на тегло намалява с около 0,6 процента.

Неочаквано, участници с по-висок калориен прием през уикендите също са отслабнали повече - вероятно защото са били особено точни в проследяването, а не защото са яли повече. „Здравословното хранене днес изисква много самоконтрол“, обяснява ръководителят на изследването Шарлот Хагерман. „Рутината при хранене може да направи здравословния избор по-автоматичен“, добавя тя.

Проучването показва, че постоянството спрямо храненията и калориите може да е по-важно от разнообразието, макар резултатите да показват зависимост, а не пряка причинна връзка. Изследователите препоръчват създаване на хранителни рутини - например повторение на „основни ястия“ и поддържане на стабилен калориен прием - за изграждане на устойчиви навици за отслабване, обобщават от Юрикалърт.

