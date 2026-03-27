Вижте Топ 6 на действително полезните за здравето сокове

Соковете често се приемат като бърз и лесен начин за получаване на витамини, минерали и антиоксиданти. Според експерти най-добрият избор са 100% натуралните сокове без добавена захар, които подпомагат сърдечното здраве и защитата на клетките.

Сок от моркови - подкрепа за сърцето и имунитета

Морковеният сок е богат на витамини Е и С, както и на калий, който играе ключова роля за регулирането на кръвното налягане. Съдържащите се в него антиоксиданти могат да помогнат за намаляване на възпаленията и нивата на холестерола, като същевременно хидратират организма.

Сок от нар - повече издръжливост и по-добро кръвообращение

Сокът от нар е известен със способността си да подобрява кръвния поток и физическата издръжливост. Изследвания показват, че приемът му преди физическо натоварване може да подпомогне доставката на кислород до мускулите и да ускори възстановяването.

Сок от цвекло - енергия и по-добра концентрация

Цвеклото съдържа нитрати, които подпомагат кръвообращението и снабдяването на тъканите с кислород. Това може да подобри спортните резултати, както и когнитивните функции, включително паметта и концентрацията.

Доматен сок - защита срещу възпаления

Доматеният сок е богат на витамин С и антиоксиданти, които укрепват имунната система. Някои изследвания сочат, че редовната му консумация може да намали риска от сърдечни проблеми, особено при хора със наднормено тегло, но е важно да се избира вариант със ниско съдържание на натрий.

Портокалов сок - класика за имунитета

Портокаловият сок остава един от най-популярните източници на витамин С. Той подпомага имунната система и може да се усвоява по-добре, когато се комбинира със храни, съдържащи полезни мазнини, въпреки че трябва да се консумира умерено заради естествените захари.

Сок от целина - хидратация и баланс

Сокът от целина съдържа около 95% вода и е отличен за хидратация. Той осигурява калий и витамин К, подпомага кръвното налягане и има противовъзпалителни свойства, което го прави подходящ избор за хора, които следят здравословния си режим.

