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"Флорина" има нов собственик

"Флорина" има нов собственик

София. Компанията, произвеждаща соковете "Флорина", има нов собственик. "ВМ финанс груп" продаде 100% от акциите на "Флорина" на "Ню Юръп спешъл ситюе...

09 септември | 11:02
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