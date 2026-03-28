Времето се разваля още. Гръмотевици и градушки

Циклон над Северозападна България определя динамичното и дъждовно време в страната в събота, като зареди него вали и Югозападна България.

Метеорологичната обстановка обаче ще се усложни допълнително, тъй като в следобедните часове над Югоизточна България ще се развият гръмотевични бури.

Очакват се интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици и условия за градушки. Според прогнозите бурите ще започнат в следващите около два часа, като пикът на тяхната активност ще бъде между 14:00 и 16:00 часа.

Най-засегнати от лошото време ще бъдат районите на Ямбол, Пловдив, Пазарджик, Шумен, Добрич, Сливен, Силистра, Велико Търново, Търговище, Плевен и Русе. В тези области се очакват най-силни бури, локални порои и повишен риск от градушки, съобщават от Meteo Balkans.

