Ръстът на лицензираните сайтове срещу нелегалния пазар

Динамиката на хазартния сектор в България претърпява мащабна трансформация през последните години. Докато регулаторната рамка се затяга, пазарът показва парадоксални, но категорични тенденции: рекорден ръст на оборотите в легалния сектор и същевременно агресивна офанзива срещу „сивия“ пазар. Към май 2026 г. данните на Националната агенция за приходите (НАП) очертават картина на индустрия, която се превръща в един от основните стълбове на бюджетните приходи, но и в поле за сериозни социални предизвикателства.

Рекордни цифри и бюджетни приходи

Според официалните данни на НАП, секторът на онлайн хазарта в България отбелязва умопомрачителен ръст. Ако през 2023 г. оборотът е бил около 44 млрд. лв., то за 2024 г. той нараства до 55 млрд. лв., а прогнозите и предварителните данни за 2025 г. сочат достигане на нива от 66 млрд. лв.

Експертите поясняват, че тези цифри не представляват „загубени“ от потребителите пари, а са общата сума на направените залози, които включват многократно превъртане на едни и същи средства чрез печалби и повторни залагания.

Въпреки това, ползите за държавната хазна са неоспорими. През 2024 г. приходите от такси и данъци от хазартния сектор надхвърлиха 490 млн. лв., което е значителен скок спрямо предходни периоди. Този ръст се дължи не само на по-голямата активност, но и на законодателни промени. От 1 януари 2026 г. данъчната тежест за лицензирани онлайн казина беше допълнително увеличена, като данъкът върху брутния приход от игри (GGR) достигна 25% (спрямо 20% през 2025 г.).

Фронтът срещу нелегалните оператори

Една от основните причини за ръста на легалния пазар е последователната политика на НАП за ограничаване на нелицензираните сайтове. България се нарежда на трето място в Европа по брой блокирани интернет страници за хазарт, като към 2025 г. в „черния списък“ фигурират над 2500 домейна.

Борбата с нелегалния пазар има три основни измерения:

Защита на потребителите:

Нелегалните сайтове често не изплащат печалби и нямат механизми за защита на личните данни.

Финансова прозрачност:

Легалните оператори преминават през строги роверки по ЗМИП (Закон за мерките срещу изпирането на пари), докато „черният“ пазар захранва нерегламентирани финансови потоци.

Социална отговорност:

Лицензираните сайтове са длъжни да спазват забраните за достъп на лица от Регистъра на уязвимите лица, който към началото на 2025 г. вече включва над 41 700 души.

Списъкът на "белите" сайтове и сигурността

За потребителите е критично да правят разлика между легална платформа и „огледален“ нелегален сайт. НАП поддържа актуален списък на всички лицензирани казина, който е единствената гаранция, че залозите са защитени от закона.

Данъци Плащат 25% GGR и 10% корпоративен данък Не внасят нищо в бюджета Защита Свързани с регистъра на уязвими лица Няма контол върху зависимостите Гаранция Държавен надзор над изплащанията Риск от загуба на депозити и лични данни Реклама Силно ограничена по новия закон Агресивна и не регламентирана

Предизвикателства пред индустрията през 2026 г.

Въпреки финансовите успехи, секторът е изправен пред сериозни регулаторни предизвикателства. Новите наредби, които ограничават рекламата на хазарт в медиите, целят да намалят обществения натиск и да защитят подрастващите, но същевременно поставят легалните оператори в трудна позиция спрямо нелегалните конкуренти, които не се съобразяват с българското законодателство.

Асоциацията на организаторите на хазартни игри в България (АОХИБ) и други браншови организации подчертават, че прекомерното данъчно облагане и рестрикции могат да имат обратен ефект - да тласнат потребителите обратно към нелегалните сайтове, където предлаганите бонуси са по-високи поради

България успя да създаде една от най-строгите и същевременно доходоносни регулаторни рамки в Европа. Ръстът на лицензираните сайтове е доказателство за изсветляване на икономиката, но балансът между високите бюджетни приходи и защитата на общественото здраве остава крехък. Борбата с нелегалния пазар не е просто въпрос на приходи, а на сигурност за хилядите потребители, които търсят забавление в дигиталното пространство.

