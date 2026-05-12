Времето откачи! Нещо страшно идва до часове

Градушката, която удари България, е само началото на период с бури и порои. За утре – сряда, 13 май, от Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за силен и бурен вятър в по-голямата част от страната - в 20 области. Изключение са 8 области - от Западна, Югозападна и част от Южна България.

В районите с жълт код поривите на вятъра се очаква да достигнат 80-90 километра в час.

Минималните температури на 13 май ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.Утре в по-голямата част от страната времето ще бъде ветровито. В Северна България и западната част от Горнотракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 16°.

В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток-североизток. Облачността ще е променлива, по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и южните райони, в Югозападна България ще има и гръмотевична дейност.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 16° и 21°.

В петък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има следобедни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 18° и 23°.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com