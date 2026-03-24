Може ли да се доверим на калориите, посочени на опаковките на храните?

Броенето на калории отдавна е основен инструмент за хората, които искат да контролират теглото си. Етикетите на храните изглеждат като надежден ориентир, но нови данни поставят под въпрос тяхната точност. Скандал в САЩ с популярни протеинови барчета показва сериозни разминавания между написаното и реалното съдържание. Експерти предупреждават, че калориите често са по-скоро приблизителна стойност, отколкото точна наука.

Скандалът, който постави под въпрос етикетите

Според NBC News американската марка протеинови барчета David е въвлечена в съдебен процес заради обвинения в подвеждаща информация. Ищците твърдят, че продуктите съдържат почти двойно повече калории от посоченото на опаковката, като това е потвърдено от независими тестове.

Компанията отхвърля обвиненията и заявява, че използваните методи за измерване са некоректни. Случаят обаче изважда на преден план по-широк проблем - доколко изобщо е възможно калориите да бъдат измерени напълно точно.

Законът допуска отклонения

Американските регулации позволяват разлика до 20% между реалното калорийно съдържание и това на етикета. Това означава, че дори при спазване на закона, посочените стойности могат да се разминават значително с действителността.

Допълнително усложнение е фактът, че човешкото тяло не усвоява калориите еднакво. Реалната енергия, която организмът получава, зависи от индивидуалния метаболизъм и начина, по който храната се преработва.

„Колко калории получавате зависи от това колко добре стомахът ви смила храната, какво се абсорбира в тънките черва и как микробиомът обработва остатъците“, обяснява д-р Джаопинг Ли от Калифорнийския университет в Лос Анджелис, цитирана от NBC News.

Как всъщност се изчисляват калориите

Производителите използват различни методи, но нито един от тях не е напълно прецизен. Част от компаниите изгарят храната в лабораторни условия и измерват отделената енергия, която след това се преобразува в калории.

Други разчитат на математически формули. При тях калориите се изчисляват според състава на храната - мазнини, въглехидрати и протеини. Един грам въглехидрати или протеини съдържа около 4 калории, а един грам мазнини - около 9 калории.

Този подход обаче означава, че в много случаи калорийното съдържание е теоретично, а не реално измерено.

Къде се крият най-големите неточности

Ресторантите и част от производителите често използват стандартни бази данни за калории, като тези на американското Министерство на земеделието. Те дават ориентир, но не отчитат промените при готвене.

Температурата, начинът на обработка и дори неточното измерване на съставките могат да променят крайния резултат. В много случаи продуктите се приготвят „на око“, което прави точността на етикетите още по-условна.

В крайна сметка калориите върху опаковката са полезен ориентир, но не и абсолютна истина. Реалната енергия, която тялото получава, зависи както от начина на производство, така и от индивидуалните особености на организма.

