Може ли да се доверим на калориите, посочени на опаковките на храните?
Определянето на действителното калорийно съдържание на даден продукт не е толкова лесно
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Определянето на действителното калорийно съдържание на даден продукт не е толкова лесно
Важно е и какво съдържа
Липсва срок на годност и дата на производство на храни като сандвичи и кифличи, обясни Стела Николова
В сравнение с други плодове, динята е храна с по-ниско съдържание на калории
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Можем ли да й се доверим
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