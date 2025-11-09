Вече изскачат тайни за бъдещия iPhone 18! Какво готви Apple

Надежден източник на Digital Chat Station сподели нова вътрешна информация за следващите iPhone модели. Според източника всички модели от 2026 г. ще разполагат с

24-мегапикселова селфи камера, в сравнение с 18-мегапикселовата в iPhone 17.

Първоначално много хора твърдяха, че серията iPhone 17 ще разполага с 24MP селфи камера, но тези слухове в крайна сметка се оказаха неверни. Apple избра 18MP сензори, което също е значително подобрение спрямо предишните 12MP модули.

С увеличение на резолюцията до 24 мегапиксела, iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 и сгъваемият iPhone се очаква да правят по-резки и по-детайлни селфита и да подобрят портретната фотография.

Друга очаквана актуализация е свързана с динамичния островен прорез.

Вътрешен източник съобщава, че Apple тества HIAA технология, която би позволила камерата да бъде вградена директно в OLED дисплея. Това може да означава, че интерактивният прорез, който дебютира през 2022 г., ще изчезне или ще бъде напълно преработен. Други източници сочат, че моделите iPhone 18 Pro ще имат малко по-малък динамичен островен прорез.

Apple тества и версии на iPhone 18 Pro/Pro Max с „прозрачен дизайн“.

Това може да бъде опция в стил „Нищо“, като панелът частично разкрива вътрешните компоненти на устройството.

Освен всичко друго се отбелязва, че първокласните флагмански смартфони на Apple ще разполагат с основна камера с променлива бленда. Има и слухове за батерия със стоманен корпус, което би било за първи път за Apple.

