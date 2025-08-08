Вбесяващи подробности за сваленото дете от полета на Ryanair

Нелицеприятни подробности станаха ясни за историята с инвалидната количка, заради която дете беше свалено от полет на летище "Васил Левски". Оказа се, че подобни проблеми се създават само в България.

Семейството е минало безпрепятствено на летището и в Тулуза, и в Малта.

Това разказаха родителите на детето Васил и Серие пред Нова телевизия.

Скандалът бе огласен преди часове от министъра на транспорта Гроздан Караджов.

Семейството е било свалено от пилота преди полет до Тулуза през Бергамо на Ryanair. Причината била, че количката на момчето не отговаряла на условията за безопасност заради батерията.

„Настаняваме се и 10 минути преди излитане капитанът идва и казва: „Трябва да слизате от самолета", разказа бащата Васил Тодоров.

„Това е ужасно. Буквално бяхме в самолета и те ни свалиха", допълни майката Серие Ходжова.

Семейството живее във Франция от години, където единият от синовете им се лекува от спинална мускулна атрофия.

" За първи път пътуваме с инвалидната количка. Казаха ни предварително, че няма абсолютно никакви проблеми. На идване към София минахме от Тулуза към Малта и от Малта към София. И на двете летища всичко мина гладко, без проблеми", разказа още бащата.

За превоза на инвалидни електрически столове, авиокомпанията има изисквания - пътниците да обявят състоянието на стола 48 часа преди полета и батерията да отговаря на определени характеристики.

По думите на семейството, те са изпълнили всички изисквания.

„Имаме доказателства, документи. Батериите са пълни с гел и няма никакви проблеми за пътуване", каза Васил Тодоров.

По случая е назначена проверка от Министерството на транспорта.

