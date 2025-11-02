Батерията на смартфона се изтощава бързо? 2-секунден трик решава проблема

Когато батерията на вашия смартфон е изтощена, всяка минута е от значение. Собствениците на iPhone могат да удължат живота на батерията на устройството си по неочакван начин -като поставят смартфона с екрана надолу, пише HuffPost.

Как работи това?

Този трик е базиран на функцията Facedown Detection, която беше въведена в iOS 9. Когато смартфонът е поставен с екрана надолу, сензорите за светлина и близост предотвратяват осветяването на екрана при получаване на известия или съобщения. Това поддържа екрана тъмен и намалява разхода на батерията.

„Екранът е може би най-енергоемкият елемент на смартфона. Когато iPhone е обърнат с екрана надолу, той няма да се включи дори с активирани известия или функцията Always-On Display“, казва експертът по батерии и електронен инженер Артър Ший.

В този случай звуковите сигнали и вибрацията продължават да работят,

но подсветката на екрана не се активира,

а това е, което пести енергия.

Разпознаването на лицето надолу не изисква специална настройка и е активирано по подразбиране на всички iPhone с iOS 9 и по-нови версии.

Според експерта, ефективността на този метод зависи от модела на iPhone и състоянието на батерията. Например, собствениците на iPhone 12 mini с износена батерия ще забележат по-голямо увеличение на живота на батерията, отколкото тези на новия iPhone 17 Pro Max с по-голямата му батерия.

Освен това, по-ниската честота на активиране на екрана помага за намаляване на общото време, прекарано на телефона, което допълнително намалява консумацията на енергия.

Подобни функции са налични и на Android

Този трик не е ограничен само до собствениците на iPhone. Устройствата Google Pixel имат функция „Flip to Shhh“, която автоматично включва режим „Не безпокойте“, когато телефонът е поставен с екрана надолу.

Важно е да се разбере, че пестенето на енергия от батерията е цялостен подход. За да подобрите живота на батерията, можете също да активирате режим за пестене на енергия, да намалите яркостта на дисплея и да деактивирате Bluetooth, GPS и фоновите процеси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com