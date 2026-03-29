Топ 5 на смартфоните с най-добра батерия на пазара в момента

Животът на батерията остава един от най-важните фактори при избора на смартфон, показват последни анализи на сайта BGR. Освен капацитета ключова роля играят дисплеят, процесорът и софтуерната оптимизация. Нови тестове в реални условия разкриват кои модели се справят най-добре при ежедневна употреба. В класацията попадат както премиум устройства, така и достъпни варианти.

Realme P4 Power

Ключовото предимство на модела е батерията от 10 001 mAh - една от най-големите в индустрията. Това позволява на устройството да работи над три дни без зареждане и до две седмици в режим на готовност.

При смесена употреба смартфонът достига около 25,5 часа живот на батерията, което го поставя сред най-добрите на пазара. Поддържа 80W бързо зареждане и обратно зареждане, което го прави практичен и при споделяне на енергия с други устройства.

OnePlus 15

Флагманът разчита на силициево-въглеродна батерия с капацитет 7300 mAh и предлага над 23 часа работа в смесен режим.

В редица сценарии като гледане на видео и сърфиране в интернет моделът задържа заряда по-дълго от конкурентите си. В същото време високата производителност се запазва благодарение на чип Snapdragon от висок клас.

Oppo Find X9 Pro

Смартфонът впечатлява със батерия от 7500 mAh, базирана на силициево-въглеродна технология. Капацитетът е значително по-висок от този при iPhone 17 Pro Max и Galaxy S26 Ultra.

Средният живот на батерията достига 22 часа и 57 минути, а при възпроизвеждане на видео устройството издържа над 40 часа. Поддържа бързо кабелно зареждане от 80W и безжично зареждане от 50W.

Motorola Moto G Play (2026)

Въпреки батерия от 5200 mAh, моделът се представя изненадващо добре благодарение на ефективната оптимизация. В реални тестове достига до 17 часа смесена употреба и почти цял ден видео възпроизвеждане.

Експертите го определят като един от най-добрите бюджетни смартфони. Устройството остава сред малкото Android модели със слот за microSD карта.

Nubia RedMagic 11 Pro

Геймърският модел разполага с батерия от 7500 mAh и осигурява около 20 часа работа при смесено натоварване. Подобно на други водещи устройства, използва силициево-въглеродна технология.

Смартфонът се отличава със ефективна система за охлаждане и висока производителност, което го прави подходящ избор за игри и мултимедия.

