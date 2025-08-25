Откриха голям проблем при новия смартфон Google Pixel 10

Google потвърди, че собствената им функция Battery Health Assistance вече работи на Pixel 10.

Тя автоматично намалява скоростта на зареждане и максималното напрежение на батерията след 200 цикъла на зареждане. Тя обаче не може да бъде деактивирана.

Както представители на Google съобщиха пред Android Authority напрежението ще бъде намалявано поетапно от 200 до 1000 цикъла, като постепенно ще се намали животът на батерията.

Освен това системата ще започне да регулира скоростта на зареждане,

поради което потребителите може да забележат леки промени в производителността на батерията.

Компанията твърди, че подобни мерки са необходими за стабилизиране на производителността и стареенето на батерията, но потребителите критикуват решението, защото се оказва, че

животът на батерията е изкуствено съкратен.

Например флагманските смартфони на Samsung могат да издържат около 2000 цикъла, преди капацитетът да падне до 80%.

Причината за подобни ограничения може да са инцидентите с Pixel 6a, когато е имало случаи на запалване на устройства.

