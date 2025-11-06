Ето защо е важно да изключвате смартфона си поне веднъж седмично

Оказва се, че едно от най-простите действия, които можем да направим за сигурността на телефона си, е да го изключим. Според експерти от Агенцията за национална сигурност на САЩ, цитирани от ZDNet, рестартирането на смартфона поне веднъж седмично може да предотврати редица киберзаплахи и да затрудни хакерите в достъпа до личните ни данни.

Рестартът като цифров щит

Съвременните смартфони са постоянно изложени на рискове – от зловреден софтуер и фишинг атаки до шпионски програми и така наречените „нулеви клик“ хакове, които могат да проникнат в устройството дори без потребителско действие. Един успешен пробив е достатъчен, за да се откраднат съобщения, пароли и лични файлове.

Редовното изключване или рестартиране действа като своеобразен „дигитален душ“ – то изчиства оперативната памет, спира фоновите процеси и премахва временни файлове, които могат да бъдат използвани от зловредни приложения. Според специалистите този навик значително затруднява работата на хакерите и същевременно подобрява производителността на устройството.

Не е панацея, но е добра защита

Макар рестартирането да не може напълно да предотврати сложни кибератаки, то е ефективна първа стъпка към по-добра цифрова хигиена. Комбинирано с други мерки – като актуализиране на операционната система и приложенията, изключване на Bluetooth и услугите за местоположение, когато не се използват, и внимателно отношение към обществените Wi-Fi мрежи – то може значително да намали риска от пробиви в сигурността.

Експертите съветват също така да се предпочита биометрично удостоверяване – като пръстов отпечатък или лицево разпознаване – пред традиционните пароли, които по-лесно могат да бъдат откраднати или разкрити.

Малка стъпка с голям ефект

Навикът да изключваме телефона си веднъж седмично може да изглежда незначителен, но според специалистите именно простите действия често правят най-голямата разлика. В ерата на постоянна свързаност и дигитални рискове, една минута без телефон не е загуба, а инвестиция в сигурност.

