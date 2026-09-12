Край на местенето на побойници от училище в училище. Искат нови наказания
„Нарушителят просто се премества и продължава на другото място“, предупреждава заместник-директорът на Хуманитарната гимназия в Пловдив
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„Нарушителят просто се премества и продължава на другото място“, предупреждава заместник-директорът на Хуманитарната гимназия в Пловдив
Постоянното включване води до прегряване, повреди и по-високи разходи за подмяна
През 2025 г. ОББ стартира стратегическо партньорство с WWF за опазване на вековните гори в България
Тя е внедрена от големите производители на техника
Не е вредно в повечето случаи, но режимът на заспиване не е заместител на редовните рестартирания
И какви са причините
Експерти обясняват кога постоянното зареждане е безвредно
Това просто и лесно действие ще защити устройството ви от вируси и хакерски атаки
Демократична България защити Лорер и Божанков, не дава да ги изключват
Това е станало след заседание на структурата на ДПС-Ново Начало в Габрово
Причината е всяване на разкол
Регистрацията на БСП за изборите няма да бъде спъната, заяви той
БСП със сигурност ще се регистрира за изборите, въпреки създаденото напрежение
Попитана дали има опасност да се повтори ситуацията с ДПС, Нинова каза, че тя е различна
Партията ще бъде регистрирана и няма да има две листи на БСП
Червените сезират прокуратурата
За изключването й гласуваха 105 души
Единствената истинска новина е, че най-сетне Доган се престраши и обяви война на Пеевски
Ако има решение за изключване, то трябва да бъде взето от Съвета на Алианса
Ще подготвим с юристи сериозна позиция