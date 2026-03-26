ОББ и Grand Hotel Millennium Sofia ще изключат осветлението за „Часът на Земята“

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, ще отбележи тазгодишното издание на „Часът на Земята“ с две инициативи. Традиционно, за един час, ще бъдат изгасени светлините на сградата „ОББ Милениум център“, където се помещават централите на компаниите от най-голямата банково-застрахователна група в страната - ОББ, ДЗИ, ОББ Пенсионно осигуряване и ОББ Асет Мениджмънт. Това ще стане точно в 20:30 ч., на 28 март, когато и банката, и Grand Hotel Millennium Sofia ще изключат за един час осветлението на емблематичните сгради в центъра на София.

В допълнение през тази година, като част от партньорството между ОББ и WWF - организацията създател и двигател на кампанията „Часът на земята“, служители на компаниите, част от KBC Group в България, ще се включат в почистването на коритото на река Какач в района на Северния парк в София.

Устойчивото развитие и опазването на природата са в ядрото на ценностната система на ОББ. Банката прави сериозни инвестиции в това да намалява собствения си въглероден отпечатък, като едновременно с това насърчава с всички инструменти за влияние, които има, бизнеса, партньорите, доставчиците, научната и неправителствена общност, служителите и цялото общество да направят необходимите промени за по-отговорно отношение към ресурсите и природата и преход към по-чиста икономика и ежедневие.

През 2025 г. ОББ стартира стратегическо партньорство с WWF за опазване на вековните гори в България, което продължава и през настоящата година с акцент върху водите и водното богатство на страната. То е част от голямата програма „ВОДИМ“, в която ОББ заедно с Mastercard работят последователно и устойчиво за това да опазват и подобряват качеството на водните ресурси от извора до чешмата. Програмата „ВОДИМ“ продължава и разширява своя регионален и тематичен обхват и през 2026 г.

Наред с това ОББ ще продължава да развива всички свои дейности и проекти за устойчиво развитие, самостоятелно и в сътрудничество с медии, държавни и местни институции, университети и училища, неправителствени организации, бизнес партньори, служители и клиенти.

Инициатор на световната кампания „Часът на Земята“ е WWF. Тя се провежда през март и хора от цял свят едновременно изключват електрическото осветление, за да обърнат общественото внимание върху измененията на климата и екологичните проблеми, пред които е изправена планетата. През тази година той ще се проведе на 28 март.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com