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"Стандарт" гаси светлините

"Стандарт" гаси светлините

В "Часът на земята" от 20.30 ч българско време, "Стандарт" гаси осветлението си с призив към по-устойчиво екологично бъдеще. В името на разумното упот...

28 март | 20:30
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