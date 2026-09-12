Часът на Земята! ОББ се включи в почистването на р. Какач и Северния парк в София
Инициатор на световната кампания „Часът на Земята“ е WWF, организация на която ОББ е официален партньор от 2025 г.
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Инициатор на световната кампания „Часът на Земята“ е WWF, организация на която ОББ е официален партньор от 2025 г.
През 2025 г. ОББ стартира стратегическо партньорство с WWF за опазване на вековните гори в България
Специалното събитие съвпада и със Световния ден на водата
Половин час на тъмно
В момента България е на първо място в Европа и на осмо в света, като българите сме подарили над 2000 часа на планетата
Банките от УниКредит ще угасят светлините на 45 свои сгради в 14 страни
WWF призовава да останем вкъщи, обединени около каузата за опазването на Земята
Ще загасим ли осветлението и електрическите уреди за час от 20:30 ч.?
74 сгради на банката майка в 14 страни без светлини от 20,30 до 21,30 в събота
Сградите на Общината и на всички институции ще в града ще загасят осветлението на 30 март от 20.30 часа до 21.30 часа
Така перничани ще подкрепят идеята за справяне с климатичните проблеми на Земята
Токът, който град като Хасково харчи за един час вечер, е спестен по време на екологичната инициатива "Часът на Земята". Инициативата се провежда по т...
От 2007 година една простичка на пръв поглед идея завладя сърцата и умовете на хората по целия свят - "Часът на Земята". И тази година в "Часът на Зем...
За трета поредна годинa екипът на "Кемпински Хотел Гранд Арена Банско" се включи в световната инициатива по случай отбелязването на „Часът на Земята"....
В "Часът на земята" от 20.30 ч българско време, "Стандарт" гаси осветлението си с призив към по-устойчиво екологично бъдеще. В името на разумното упот...
100 мажоретки танцуват със светещи ленти, на фона на загасените светлини в кметството С огнено шоу с танци ще отбележи Разград тази година „Часът...
Община Благоевград ще загаси символично осветлението на емблематични сгради в града на 28 март. Това ще бъде направено в знак на съпричастност към кау...
За поредна година Стара Загора се присъединява към световната инициатива "Часът на Земята" на 28 март. За 1 час в съботния ден, от 20,30 до 21,30 ч.,...
Банско. Часът на Земята бе отбелязан за втора поредна година от "Кемпински хотел Гранд Арена" в Банско. За целта хотелът изключи частично осветлението...
Загасяме светлините в 20, 30 часа