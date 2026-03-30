Служители на ОББ се включиха в почистването на река Какач и Северния парк в София като част от световната инициатива „Часът на Земята“

Дъждовното време в събота не спря служителите на Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, които се включиха в доброволческата акция за почистването на коритото на река Какач в Северния парк в София. То бе организирано от WWF, като част от кампанията за отбелязване на тазгодишното издание на „Часът на Земята“ и събра десетки доброволци от организацията, фирми партньори, сдружения и граждани.

На 28 март служителите на ОББ, които избраха съботния ден, за да се посветят на природата и нейното опазване в продължение на няколко часа, заедно с останалите доброволци, събираха отпадъци, които в края на акцията се превърнаха в огромна купа от чували. Захвърлени гуми, пластмасови бутилки, кенчета, строителни отпадъци, найлонови торбички, кабели, опаковки от лекарства, спринцовки, захвърлени дрехи и обувки бяха само част от боклука, който те изнесоха и бе извозен от парка.

След финала на акцията, доброволците се събраха уморени, но усмихнати и обнадеждени, че макар и с малки, но обединени усилия, може да се помогне на природата и да се привлече вниманието към проблемите с хвърлянето на отпадъци в нея, каквото беше и посланието на кампанията. За ОББ, почистването на коритото на река Какач бе част от програмата ВОДИМ, в която ОББ заедно с Mastercard работят последователно и устойчиво за това да опазват и подобряват качеството на водните ресурси от извора до чешмата.

По-късно в същия ден, в 20.30 часа за един час бяха изгасени светлините на сградата „ОББ Милениум център“, което се превърна в традиция, с която най-голямата банково-застрахователна група в страната отбелязва „Часът на земята“.

Инициатор на световната кампания „Часът на Земята“ е WWF, организация на която ОББ е официален партньор от 2025 г. Тя се провежда през март и хора от цял свят едновременно изключват електрическото осветление, за да обърнат общественото внимание върху измененията на климата и екологичните проблеми, пред които е изправена планетата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com