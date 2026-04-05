Нови защитени зони в България. Важни екосистеми получават закрила

Служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов обяви четири нови защитени територии в България, като част от усилията за съхраняване на редки видове и ценни природни местообитания. Решението е публикувано на сайта на Министерството на околната среда и водите и включва както нови зони, така и промени в съществуващи защитени територии.

Карниолска блатница - с. Гинци

Защитената местност „Карниолска блатница - с. Гинци“ се намира в землището на село Гинци, община Годеч, и обхваща площ от 55,234 декара. Тя е обявена с цел опазване на торфения мъх Sphagnum cuspidatum - вид с висока консервационна стойност, вписан като „застрашен“ в Червената книга на България.

Територията е местообитание и на карниолската блатница, също със статус „застрашен“, както и на други редки видове като алпийски тритон и кръглолистна росянка, които са определени като „уязвими“. Това прави района ключов за опазването на влажни екосистеми с висока природозащитна стойност.

Находище на блатно кокиче

Втората защитена местност - „Находище на блатно кокиче“, се намира в землището на село Маноле, община Марица, с площ от 15,400 декара. Основната цел е съхраняване на естествено находище на блатно кокиче, както и на крайречна равнинна заливаема гора по поречието на река Марица.

Този тип местообитания са особено ценни, тъй като поддържат специфични екосистеми, зависими от водния режим на реката. Запазването им има значение не само за биоразнообразието, но и за устойчивостта на природната среда в региона.

Ковачевска кория

Защитената местност „Ковачевска кория“ е разположена в землището на село Ковачево, община Септември, и обхваща 114,051 декара. Тя е създадена за опазване на равнинна вековна дъбова гора по поречието на река Марица.

Тези гори представляват редки остатъци от естествени екосистеми, които в миналото са били широко разпространени, но днес са силно ограничени. С обявяването на защитения статут се цели съхраняване на биологичното разнообразие и естествените процеси в този тип гори.

Провъртеника

Четвъртата нова територия - „Провъртеника“, е обявена за природна забележителност и се намира в землището на Луковит. Площта ѝ е 46,937 декара.

Тя включва впечатляващи скални образувания - отвесна куполна скала с характерен отвор в горната част, известна като „Провъртеника“, както и каменни кули в близост. Тези геоложки феномени са не само природна атракция, но и ценен обект за научни изследвания.

В рамките на всички новообявени защитени територии се въвеждат строги ограничения, които забраняват дейности, водещи до увреждане или унищожаване на защитените видове и местообитания.

Освен новите зони, са направени и промени в съществуващи защитени територии. Площта на „Находище на урумово лале в м. Лаликото“ е увеличена със 683,741 декара, а на „Находище на тис в м. Еленска глава“ - със 1223,364 декара. Актуализирана е и площта на „Находище на червен божур“ край село Печеница, като е променен и режимът на защита с цел по-добро състояние на популацията.

Преди дни министър Попов разпореди и засилени мерки за превенция на пожари в защитените територии за периода от 1 април до 31 октомври 2026 г., като акцентът е върху националните паркове, резерватите и поддържаните резервати.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com